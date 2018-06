Dieselgate: Velkommen i ni kvadratmeter celle

Fængslet er næsten spritnyt. Det ligger i udkanten af tyske Augsburg, og de ni kvadratmeter store celler er pæne uden at være prangende.

I disse dage er cellen på ni kvadratmeter hjem for Audi-topchef Rupert Stadler. For mandag morgen blev han vækket på sin bopæl – og den er større end de ni kvadratmenter – af en flok politifolk, der på vegne af statsanklageren i München havde begæret ham anholdt.

Dermed nåede efterdønningerne af Dieselgate et nyt niveau.

For Rupert Stadler er den foreløbig eneste siddende koncernchef fra VW-koncernen, som er blevet anholdt. Tidligere er en teknisk direktør fra VW-familiens Porsche-mærke blevet sat bag tremmer, og det er værd at bemærke, at Wolfgang Hatz, som Porsche-direktøren hedder, nu seks måneder senere fortsat sidder fængslet. Så ved Audi-chefen, hvad der risikerer at vente ham.

For Rupert Stadler er anklagerne dybt graverende. Han er blevet telefonaflyttet, og myndighederne mener det godtgjort, at han pr. telefon har forsøgt at påvirke vidner til ikke at sige for meget – eller i hvert fald kun at sige ting, som var afstemt med ham.

Alt i alt sidder seks fra VW-koncernen anholdt i Tyskland. I USA har myndighederne forberedt straffesager mod ni VW-ansatte – herunder den tidligere VW-topchef Martin Winterkorn. Læg dertil amerikanske bøder og erstatningssager på omkring 25 mia. euro – og en netop afleveret bøde/erstatning i Tyskland på yderligere en mia. euro.

Så det summer sammen for VW i dét, der kaldes Dieselgate.

Dieselgate brød ud i september 2015, og hvis nogle troede, at den ikke ville få konsekvenser, er det synspunkt vel efterhånden skudt grundigt ned.

Det begyndte med afsløringen af, at VW-koncernen havde manipuleret med software i selskabets dieselbiler, som gjorde, at bilerne fremstod rene, når de blev testet af myndigheder, men hvis software også gjorde, at der blev skruet ned for renheden, når bilerne kom på gaden. Siden er sagen bare fortsat og fortsat.

VW er en særlig størrelse i Tyskland. Det er landets største og vigtigste koncern. Den med flest ansatte. Den med de tætteste politiske kontakter. Og så skal man ikke undervurdere, at en af storaktionærerne er delstaten Niedersachsen. En anden stor aktionær er medarbejdergruppen. Det spiller ind – også politisk.

Det spekulerede mange i i månederne efter afsløringen af Dieselgate. For hvor var de tyske myndigheder? Hvor var politikernes indgriben?

De har nu for alvor meldt sig. I form af sigtelser, razziaer, anholdelser og altså nu bøder til VW. Og fra politisk hold i form af ny lovgivning og omfattende krav til bilkoncernerne. Intet tyder på, at det slutter dér.

Så nu tager de tyske myndigheder fat. Og det sker med vanlig tysk grundighed. For mens kritikken på manglende indgriben var dybest, var myndighederne i stedet i gang med at aflytte og afhøre. Og nu slår de altså til.

Og som om det ikke var slemt nok, kan de tyske bildirektører ryste af angst for at blive anholdt, samtidig med at de ser tyske byer og område efter område blive lukket for ældre dieselbiler. Også dér er konsekvenserne først nu ved at melde sig.