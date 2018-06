Tørre tårer. Men den britiske overlæbe dirrer

Nogle gange er det meste interessante ved billeder fra topmøder, dem der ikke kan ses på billederne.

Tag bare billederne fra weekendens G7-møde.

Mange har været optaget af billedet, hvor præsident Trump sidder på en stol på den ene side af et bord, mens Tysklands kansler Merkel stående læner sig ind over bordet og virker til at være grundigt utilfreds med præsidenten. Bag Merkel står en hel backing-group af andre statsledere, men én kendt statsleder kan kun anes med en grå hårtop; Theresa May, Storbritanniens premierminister.

Det interessante er, at hun generelt virkede underligt fraværende i både billede og tekst under weekendens topmøde. Den mest oplagte grund er, at hun har hovedet fuldt af andet end slåskampe med Trump.

Det handler selvfølgeligt om brexit – og konsekvenserne af det forestående britiske farvel til EU. En ting er, at hun og de britiske forhandlere kæmper med at finde et forhandlingsståsted overfor EU. En anden og i princippet langt alvorligere er, at Theresa May står i spidsen for et brexit-splittet konservativt regeringsparti. Det giver ikke ligefrem det bedste udgangspunkt for forhandlinger om betingelserne – og størrelsen på regningen – for Storbritanniens farvel til EU.

Og som om, at det ikke var slet nok, så får brexit-skeptikerne – altså dem, der advarede indædt om de alvorlige økonomiske konsekvenser af et britisk farvel til Europa – nu for alvor medvind af helt nye tal, som fortæller en potentielt småtragisk historie om britisk økonomi.

Mandag landede tal for den britiske industriproduktion. Nu kan man ikke se isoleret på enkelt-måneders tal. Men fakta er, at tallene for april viste det største fald i fem år. Bag tallene gemmer sig faldende afsætning af bl.a. industriprodukter.

Som om det ikke var slemt nok for Theresa May og Co. så landede samtidig tal for den britiske samhandel med omverdenen. Også dér var tallene elendig læsning for premierministeren. For første kvartal viste et klart voksende handelsbalanceunderskud – et underskud som nåede 9,7 mia. pund.

Iagttagere var hurtige til at kæde tallene sammen med det forestående brexit. En økonom i det britiske handelskammer konkluderede, at alene udsigten til handelskrig havde en negativ effekt, kombineret med mulige kommende brexit-konsekvenser. Samme vurdering meldte andre økonomer sig med, bl.a. fordi det britiske EU-farvel til marts 2019 foregribes af en række beslutninger, som ligger ude i virksomhederne. En vurdering lød således, at udenlandske kunder allerede er gået i gang med at fravælge britiske leverandører, fordi man mangler afklaring om toldsatser og afklaring om varer fri bevægelighed over grænserne mellem Storbritannien og Europa.

Så Theresa May og Storbritannien er presset. I virkeligheden mere af usikkerheden om konsekvenserne af brexit, end af selve beslutningen om at forlade Europa. Og jo længere det trækker ud af med at få aftaler på plads med EU og andre, jo sværere og potentielt dyrere bliver det for Storbritannien.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske