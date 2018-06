Kan man købe sig til Trumps kærlighed?

For 70 milliarder dollar kærlighed, tak!

Præcis det beløb har Kina angiveligt tilbudt at lægge på bordet i form af ekstraindkøb af amerikanske varer. Alt sammen i et forsøg på, at undgå den truende straftold på kinesisk import, som USAs præsident, Donald Trump, har truet med.

Kineserne spiller det økonomiske spil og gør det anderledes end de vestlige ledere, som Trump skal møde til et G7-topmøde i denne weekend. De konfronterer, og mødet skal nok blive kontant.

70 milliarder dollar lyder voldsomt. Er det egentligt også. Og så alligevel ikke. For i 2017 importerede Kina for 130,4 mia. dollar amerikanske varer. Så en stigning på 70 mia. dollar om året er voldsomt. Det ændrer bare ikke på det faktum, at USA i 2017 havde et handelsbalanceunderskud med Kina på hele 375,2 mia. dollar.

Det interessante er dog, at noget tyder på, at Kina forstår at spille et spil, som Donald Trump forstår og kan lide. For i måneder har amerikanske og kinesiske embedsmænd fløjet pendulfart mellem Washington og Beijing. Periodevis har tonen været bidsk. I andre nærmest småkærlig. TIlbage står, at forhandlingerne fortsætter, og det er i sig selv noget.

For mens Kina og USA taler sammen, så kan det samme dårligt siges om USAs forhold til sine ellers tætte allierede i Europa, Japan og Canada.

For dem er straftold allerede en realitet, og modreaktionerne har været hårde på niveau med de amerikanske og mere er på vej, slår EUs forhandlere fast.

Told, mulig handelskrig og relationen mellem de allierede blandt verdens store industri nationer i G7 er derfor til diskussion i denne weekend. G7-landene mødes i Canada og selvom agendaen er fuld af varm luft og gode intentioner, så er ingen i tvivl om, at alt bag kulissen vil handle om told og en truende handelskrig.

Selv har Donald Trump holdt sig sjældent tavs i nogle dage. Det samme kan ikke siges om hans håndgangne mænd.

Blandt de vigtigste er præsidentens handelsrådgiver, Larry Kudlow. Onsdag blev han under en pressekonference i Washington spurgt, om præsident Trump ville overholde afgørelser i WTO, verdenshandelsorganisationen, hvis de f.eks. gik dem i mod omkring straftold.

Svaret var kontant. »Verdenshandelssystemet er kaput. USA er, som præsidenten har sagt flere gange, mere optaget af vores nationale interesser end andres.«

Se det var et nej, der var til at forstå. Og det var en passende optakt til det kommende G7-møde, som dårligt kan blive andet end turbulent og fyldt med diskussioner.

Og hvad betyder hele told- og frihandelsdiskussionen for Danmark og danske virksomheder?

På overfladen en masse. I realiteten mindre. For dansk erhvervsliv er så lille, så fleksibel og så dygtig til at manøvrere, at man nok skal finde veje for varer og tjenester. Værre er, at en egentlig handelskrig uundgåeligt vil kunne bremse den internationale vækst. Og det vækker for alvor bekymring i virksomheder, som har behov for åbne markeder og få forhindringer og så nok skal forstå at manøvrere i virkelighedens verden.