Stakkels estere. Pape truer med bagmandspoliti

Det danske bagmandspoliti skal muligvis til Estland og hjælpe med at rydde op i Dansk Banks hvidvasksag.

På min indre skærm får jeg billederne frem af en ung Clint Eastwood, som i filmene om politimanden Dirty Harry var politimanden, der i 1970’erne ryddede op i den betændte jungle af kriminelle i San Francisco og omegn.

For nu skal SØIK, populært kaldet bagmandspolitiet, altså muligvis til Estland, for at hjælpe de estiske myndigheder med at rydde op i det morads, som Dansk Banks hvidvaskskandale har efterladt.

Godt fornøjelse, siger jeg bare.

For når den danske justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fortæller, at det danske bagmandspoliti har kontaktet de estiske kolleger og tilbudt deres assistance, så har jeg ét og kun ét spørgsmål: Hvad skal SØIK bidrage med?

For officielt er bagmandspolitiet ikke inddraget i den ellers omfattende sag.

Herhjemme er det eneste vi har set til myndigheder i sagen, den rapport som Finanstilsynet for nyligt offentliggjorde. Og det var som bekendt en rapport som blev mødt af omfattende kritik, dels fordi man ikke havde ulejliget sig med at tale med den whistleblower i Danske Bank, som åbnede sagen og dels på grund af de beskedne konsekvenser for Danske Bank.

Så jeg ved ikke, hvad det er for særlig viden eller særlige kompetencer i sagen, som det danske bagmandspoliti skal kunne bidrage med overfor sine estiske kolleger.

Siden hvidvasksagen begyndte at rulle i form af en stribe artikler i Berlingske i foråret 2017, har de danske myndigheder snarere excelleret i deres fravær i opklaringen af sagen.

Virkeligheden er, at de estiske myndigheder i langt højere grad har involveret sig og taget sagen alvorligt.

På Berlingske har vi oplevet god dialog med de estiske myndigheder. De har været åbne og bidraget, når loven ellers gav mulighed for det.

Det stik modsatte har været tilfældet med de danske myndigheder.

Så vidt vi ved, så er dansk bagmandspoliti ikke engang i gang med at undersøge sagen.

Alene dét, altså, at vi ikke ved om Danske Bank er genstand for bagmandspolitiets opmærksomhed, fortæller om danske myndigheder, som ikke har taget sagen alvorligt.

Sagen er ellers både kompliceret og helt banal i sit indhold.

Danske Bank medvirkede via en afdeling i Estland til hvidvaskning af milliarder af kroner fra Moldova, Aserbajdsjan og Rusland.

Berlingske Business har skrevet historie efter historie om, hvordan politikere og magthaveres bekendte i flere år sendte milliarder gennem Danske Banks afdeling i Estland.

Turen gennem Danske Bank vaskede pengene hvide, så de siden kunne bruges hvor og til hvad bagmændene ønskede det.

Så det er en sag i den helt store kaliber. Og den er langtfra slut. Bl.a. venter vi jo på Danske Banks helt egen undersøgelse af sagen.

Og så er det altså, at Søren Pape Poulsen nu tilbyder Estland hjælp.

Jeg ved som sagt ikke, hvad det er ministeren mener, at bagmandspolitiet skulle kunne bidrage med.

Estland har fremlagt deres egne konklusioner og intet tyder på, at de arbejder videre. Så en dansk hjælp er vist i bedste fald overflødig – og i værste fald et udtryk for, at sagen nu ender mellem to stole.