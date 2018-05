Kun en tåbe frygter ikke Amazon

Amazon findes ikke i Danmark. Ikke officielt i hvert fald.Men trods det faktum, så er den amerikanske nethandelsgigant Danmarks næststørste webbutik.

Og tænk så bare, hvad der sker, når Amazon rykker ind i lille Danmark. Når Amazon-ejer Jeff Bezos måske lander med privatflyet og officielt klipper snoren over til en dansk udgave af deres netshop. Og hvem ved, der kan måske sågar følge et Amazon-kæmpelager med i dealen. Det får vi se.

Jeg tror, at det vil resultere i et blodbad for en branche, som allerede i dag er hårdt presset, og som må vælge, om de vil samarbejde eller prøve at modarbejde Amazon. Det sidste bliver svært, lyder erfaringerne.

For et par år siden besøgte jeg venner i USA.

Familien bor i udkanten af millionbyen Milwaukee i delstaten Wisconsin, et område, der ligner mange andre amerikanske byer og områder, med storcentre og outlets i massive mængder langs de store veje – og stadig færre småbutikker i bydelene.

På en køretur i udkanten af Milwaukee mødte jeg hadet til Amazon for første gang.

For John, som min bekendte hedder, hvislede mellem tænderne, da vi passerede et nu nærmest tømt lille lokalt indkøbscentrum.

»Dér, på hjørnet, lå min favoritboghandel. Jeg var derinde mindst en gang om ugen og fandt ofte noget, som jeg ikke vidste, jeg skulle læse.«

Nu er boghandlen lukket, og det lille indkøbscentrum så nærmest forladt ud.

Ifølge John – og mange detaileksperter – er det en direkte konsekvens af Amazons indtog. Først nappede de store dele af boghandlerbranchen. Siden fulgte område for område, kulminerende sidste år, hvor Amazon pludselig købte sig ind i markedet for dagligvarer. For Amazon købte Whole Foods-kæden for 13,7 mia. dollar og tog dermed skridtet fra netverdenen til virkelighedens amerikanske butikker. Siden har Amazon haft fuld fart på at forvandle Whole Foods, så den i dag både er dagligvarekæde og også et slags udstillingsvindue for Amazon og dets produkter – og afhentningssted for alle de varer, som Amazons millioner af kunder bestiller.

Så Amazon kommer med fuld kraft, når de først går ind på et marked. Det har vi set i Tyskland og Danmark, og Sverige ventes at blive den næste kampplads for Amazon.

Vi kender modellen. Lavere priser. Større udvalg. Gratis næste-dags-levering. Mit bud er, at danskerne for alvor vil vælte ind af Amazons døre.

På den ene side vil det være forrygende nyt for et dansk detailmarked, som på flere måder stadig er præget af høje priser, mangel på konkurrence (uanset hvad detailkæderne ellers prøver at fortælle) og mangel på udbud i stor stil.

På den anden side vil et Amazon-indtog også få alvorlige konsekvenser.

For der er kun de kunde­kroner at deles om, som der nu engang er. Så når køb rykker fra butikkerne og de danske sites, så får det konsekvenser og vil føre til lukninger i Danmark.

Som min amerikanske ven slog fast, så har konsekvensen af Amazons indtog i Milwaukee været, at han mangler sin lokale boghandel, at arbejdspladser flyttes ud af de lokale samfund, og at penge og eventuelle overskud ender i lommen på Jeff Bezos i stedet for i lokale lommer.

Det er virkeligheden. Og Amazon skal nok komme med de både gode og dårlige konsekvenser, det har.