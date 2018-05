Den dag Mærsk-familien sagde nej til fremtiden

Lad os hoppe ind i tidsmaskinen og smutte et par år tilbage i tiden.

I bestyrelseslokalet på femte sal i Mærsk-hovedkvarteret på Esplanaden i København er bestyrelsen samlet.

Omkring mødebordet sidder flokken af bestyrelsesmedlemmer – nøje udvalgt udfra deres erfaringer.

Nogle er udlændinge med det globale udsyn. Andre har lang erfaring fra familieejede virksomheder, så de forstår at agere i en familie-styret koncern som Mærsk og så er Mærsk-familien selv selvfølgelig repræsenteret ved det runde mødebord, som fylder godt i lokalet.

En ting mangler dog; en patriark. Personen der kan skære igennem fakta og følelser og træffe beslutninger, som andre ikke tør. Det havde A.P. Møller – Mærsk tidligere i Arnold Peter Møller og sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller. Men ikke nu.

På dagsordenen er den potentielt største beslutning i mange år; skal Mærsk kortslutte planerne om at børsnotere DONG og købe selskabet?

DONGs olieforretning ville passe fint til Maersk Oil – og man kunne spekulere i at lægge de to forretninger sammen og så sælge dem efterfølgende. Derved var en del af finansieringen af det måske 100-milliarder kroner store opkøb hjemme.

Nu ville man købe DONG for at få fingre i koncernens hastigt voksende havvindmølle-forretning – en forretning der kan blive enorm og som passer perfekt i Mærsks tradition for at arbejde med energi og shipping.

Som fortalt i Berlingske Business mandag, så vendte bestyrelsen fingeren ned til ledelsens forslag.

Vi ved ikke, hvad der skete bag de lukkede døre – og vi ved heller ikke præcis, hvem der bakkede op om ledelsens forslag og hvem der sagde nej.

På den ene side er beslutningen til at forstå. For en investering på 100 milliarder kroner er vanvittig stor, selv for A.P. Møller – Mærsk. Det ville have krævet stort mod fordi man reelt satsede hele butikken på et sådan køb.

På den anden side – og her ser vi baglæns, hvilket altid er lettere – så var et DONG-køb måske Mærsks mulighed for at tage skridtet ind i fremtiden.

For sådan som A.P. Møller – Mærsk ser ud i dag, så bliver det stadig tydeligere, at man mangler det forretningsben, som fremtidssikrer koncernen om 10, 25 og måske 50 år.

For olien og mange andre forretningsområder er som bekendt solgt. Og shipping-aktiviteterne er hårdt presset – af bl.a. konkurrence og strukturelle forandringer i verdensøkonomien, hvor dét, at man transporterer gods verden rundt ikke kan fortsætte.

Så trods masser af snak om brugen af blockchain-teknologien og ambitionen om at blive transportbranchens svar på Amazon, så er det vidtløftige planer, som matcher dårligt til, hvordan Mærsk egentligt ser ud med tunge investeringer i skibe, havne og udstyr.

Man mangler altså et stort, konkret og vækstorienteret nyt forretningsben.

Den slags koster mange penge – illustreret af det mulige DONG-køb til 100 milliarder kroner.

Det turde Mærsk-bestyrelsen ikke. Vi ved ikke, om stifter Arnold Peter Møller eller sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller havde truffet en anden beslutning. Men begge har i hvert fald tidligere vist det forretningsmæssige mod – med alt fra etableringen i 1904, over satsningen på olie til beslutningen om at investere massivt i 1970’erne i containerskibe – som sandsynliggør, at de havde turde sige ja til beslutningen.