Gribbene svæver tæt omkring Norwegian

Skal – skal ikke?

Sidste uge var en af de helt store uger i den nærmest eventyrlige fortælling om flyselskabet Norwegian.

For skulle topchef og stor-aktionær Bjørn Kjos støtte et salg af sit eget flyselskab, ellers skulle han spille hardball og tro på sig selv og selskabet evne til at overleve på egne præmisser?

Han valgte det sidste – og det overrasker ikke.

For det er jo piloten Bjørn Kjos som selv har været absolut hovedperson i skabelsen af Norwegian, som er gået fra at være en ganske lille norsk flyselskab der fløj med tre aldrende propelfly, til i dag at være Skandinaviens største flyselskab og blandt de større i Europa. Og når det gælder evnen til at vokse, så har kun få flyselskaber i Europa kunne følge med Kjos og Norwegian.

Netop den evne. Altså evnen til at vokse, evnen til at fange stadig flere passagerer, var selve motoren i de seneste ugers budkamp om Norwegian.

Det er langt fra alt vi ved til kampen om Norwegian, men det står fast, at IAG, International Airlines Group, som står bag flyselskaber som British Airways, Aer Lingus, Vueling og Iberia, har købt små fem procent af aktierne i Norwegian og har afleveret to bud på at overtage hele selskabet.

Siden slutningen af sidste uge ved vi også, at Norwegian-betyrelsen, med Bjørn Kjos som største enkeltaktionær, har sagt nej til begge tilbud.

Da det kom frem forleden var reaktionen den forventelige, nemlig, at aktien faldt markant. Det omvendte var tilfældet, da historien om IAG’s interesse i at købe Norwegian kom frem for nogle uger siden.

Og er alt så slut nu. Nej, slet ikke. For gribbene svæver omkring Norwegian. De har luret, at der findes et svækket bytte og det vil være overraskende, hvis der ikke kommer flere forsøg på at fange byttet den kommende tid.

For uanset, hvad Norwegian, Bjørn Kjos og andre mener, at så er flyselskabet hårdt udfordret.

Det kan godt være, man for få uger siden undgik at overtræde låneaftaler ved hjælp af et hastigt konstrueret aktiesalg, hvor Kjos i øvrigt købte op for at sikre, at det gik igennem.

Det ændrer bare ikke på, at Norwegian er godt i gang med at vokse sig ihjel.

For ligeså fantastisk historien om Norwegian er, ligeså fantastisk er selskabets vækst. Den slags kommer sjældent gratis og for Norwegian har det betydet en tung gældsætning.

I takt med åbningen af nye regionale ruter har man bestilt et stort antal fly. Dertil er kommet behovet og bestillingerne på nye Dreamliner-fly, som har muliggjort, at Norwegian nu også flyver langdistance. En del fly leases, men mange ejes af selskabet.

Det kræver voldsom økonomisk kraft og voldsomt styr på omkostningerne og det udfordrer Norwegian.

Helt nye april-tal viser, at Norwegian fortsætter med at have flot vækst.

Men tallene viser også, at indtjeningen pr. passager faldt svagt, fordi man måtte dumpe priserne for at holde passagerantallet oppe. Den slags er giftigt for Norwegian, simpelthen fordi man er så udfordret økonomisk af det voldsomme investeringsprogram.

Og så vælger vi at lade en af gribbene – eller bejlerne – få sidste ord.

For bag IAG står irlænderen Willie Walsh.

Da han forleden fremlagde et regnskab indeholdende et massivt overskud blev han spurgt om forsøget på at købe Norwegian – og om det norske selskab ville kunne klare sig uden en stor stærk ejer.

Svaret var ligeså kort, som det var sigende: Nej.