De nyttige idioter skal sættes i gabestokken

I det meste af et år, har vi på Berlingske haft tre journalister til at grave i dét, der har udviklet sig til Danske Banks hvidvasksag.

Hvis nogen skulle være i tvivl om hvorfor, behøver man bare læse med på vore sites i disse timer.

Torsdag morgen eksploderede hvidvaskskandalen, hvor Danske Banks har medvirket til hvidvaskning for milliarder i dens estiske afdeling, da Finanstilsynet udstak otte påbud, otte påtaler og krævede, at banken skulle hensætte yderligere fem milliarder kroner som polstring, på grund af de mulige konsekvenser af sagen.

Hvidvasksagen er stor i Danmark. Og den bliver endnu større de kommende måneder. Men den er desværre blot en ud af vanvittigt mange sager, hvor hvidvaskning, korruption og omfattende placering af milliarder i skattely er blevet afdækket verden over. Fælles for mange af historierne – og det er jo desværre blot et fåtal af sagerne, som er blevet afsløret og hvor svindlere er blevet hevet frem i rampelyset – er, at de kun er mulige, når nogen hjælper svindlerne. Der skal såkaldt nyttige idioter til.

I hvidvaskskandalen har Danske Bank været en afgørende nyttig hjælper, som har muliggjort, at politikere, embedsmænd og folk i bl.a. Putins omgangskreds, har kunne sende milliarder af kroner gennem banken, så pengene blev vasket rene og efterfølgende kunne blive brugt til hvad og hvor, de måtte have lyst til det.

I andre sager er det advokater, revisorer – og landes myndigheder – som har været de nyttige hjælpere, som har muliggjort svindel på mange planer.

I mange år var Schweiz berømt og berygtet for deres bankhemmelighed. Den betød, at alle kunne ’gemme’ penge i schweiziske banker, uden at deres hjemlandes myndigheder kunne få indsigt i, hvad er var puttet væk og om pengene egentligt skulle beskattes.

Schweiz har, efter årevis med tungt pres, ændret banklovene, så det i dag er langt sværere at gemme penge i landet.

Men andre lande står klar til at gemme penge og oplysninger.

Tag f.eks. de 14 britiske oversøiske territorier, herunder Cayman øerne, De Britiske Jomfruøer og Anguilla.

Øerne har været kendt som notoriske gemmesteder i mange år. Og det er big business for øerne. Men måske er det snart slut.

Onsdag besluttede det britiske underhus, at territorierne fra 2020 og frem skal fortælle, hvilke personer der gemmer sig bag de mange virksomhedsregistreringer på øerne.

Øernes regeringer kæmper imod, fordi det er big business. Men det er et tiltrængt skridt, selvom det langtfra lukker alle huller.

For lukker de britiske øer, så åbner der sig nye gemmesteder i f.eks. Belize, Cook Island og Nauro, som prøver at etablere sig på markedet for ’gemmesteder’, fordi det betyder, at penge og investeringer flyder til.

Fælles er, at uanset om det er banker, advokater, myndigheder eller lande som muliggør svindel, hvidvaskning, korruption eller agerer som skattely, så er de nyttige idioter og de skal stoppes.

Intet tyder på, at svindlen bliver mindre i disse år.

Men der arbejdes tættere sammen mod svindlerne – på tværs af grænserne.

Den udvikling hjælpes af mediernes afdækning, fra Panama Papers, over historier om skattely til Berlingskes afdækning af Danske Banks hvidvasksag og svindlerne bag.

Det er tiltrængt. Og intet virker bedre end fælles regler – og en gabestok, hvor svindlerne sættes til spot og spe.