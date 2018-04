Gik hr. Møller for sent? Ja, det er ikke til diskussion

Der findes ting, som er naturgivne. Ting, som bare ikke kunne gøres anderledes.

En af de ting er, at selvfølgelig holdt Mærsk Mc-Kinney Møller fast i magten i virksomheden for længe. Længere end godt var – for virksomhed og aktionærer.

Men ligeså klart den vurdering står. Ligeså klart er det også, at det bare ikke kunne være anderledes.

Uanset hvad tidligere ledere i Mærsk-koncernen mener, så er virkeligheden, at A.P. Møller -Mærsk er en familieskabt og en familiedrevet virksomhed. På godt og ondt.

Når vi i disse dage diskuterer om Mærsk Mc-Kinney Møller holdt fast i magten for længe, så skyldes det en ny bog om Mærsk Mc-Kinney Møller.

I bogen, ’Husk altid ledestjernen’, skrevet af Kirsten Jacobsen, medvirker personer, som var tæt på afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller.

Bogen var nok tænkt som et hyldestskrift til skibsrederen.

Men den indholder også en række kommentarer, som lægger nye dybt interessante lag til vurderingen af Mærsk Mc-Kinney Møllers mangeårige indsats som øverste leder af A.P. Møller – Mærsk.

Den tidligere skibsreder Jess Søderberg i bogen fortæller om en konkret episode, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller og han var rygende uenige og Søderberg nu siger, at »efter min opfattelse skyldes det, at han var blevet for gammel – hukommelsen svigtede«.

Søderberg slår også fast, at Mærsk Mc-Kinney Møller i flere tilfælde traf beslutninger styret af følelser. Ikke udfra, hvad der var bedst for aktionærerne.

Det er det samme som at sige, at Mærsk Mc-Kinney Møller holdt for fast i magten for længe og traf beslutninger på et irrationelt grundlag.

Også den nyligt fratrådte mangeårige bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen bidrager i bogen.

Han fortæller bl.a. om en ’nul-fejlskultur’, skabt af det forhold, at Mærsk Mc-Kinney Møller var et detaljemenneske, som krævede, at sager skulle forelægges ham helt ned i detaljen. Det skabte frygt blandt medarbejderne for at fejle og det ødelagde spændstigheden, som Pram Rasmussen konstaterer i bogen.

Når man som jeg har fulgt A.P. Møller – Mærsk i mange år, så er det ikke store overraskende konklusioner, som de to tidligere ledere bringer frem. Men det er overraskende, at de sætter ord på Mærsk Mc-Kinney Møllers ’fejl’, – både i direkte og inddirekte tale.

Ingen kan pille ved de fremgange, som A.P. Møller – Mærsk havde gennem årene med Mc-Kinney Møller i spidsen. Det er fakta, simpelthen.

Men det er berigende, at folk der har været tæt på et ikon som Mærsk Mc-Kinney Møller bidrager med indsigt om en mand, som i årtier tegnede Danmarks største virksomhed.

I princippet slap Mærsk Mc-Kinney Møller i flere tempi rorpinden i Mærsk. Han forlod posten som daglig leder. Senere trak han sig som formand for bestyrelsen. Og til sidst gav han depechen som familieoverhoved til datteren Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Men det var kun i princippet. For alle vidste, at den gamle reder havde det sidste ord at skulle sige. Eller i det mindste skulle nikke til store beslutninger. Ingen turde andet, for magten lå ultimativt hos ham, helt frem til det sidste.

Og skal man skose Mærsk Mc-Kinney Møller for noget, så er det, at han ikke evnede at slippe magten – til koncernens bedste. Men omvendt er det ikke så underligt, at det ikke skete. For det var jo hans og faderens livsværk. Og følelser og pligter kan man ikke bare undertrykke.