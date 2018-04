En tom grund i København udstiller Ikeas problemer

I baggrunden drøner S-toget skramlende forbi.

Foran Fisketorvet i Københavns sydhavn hober cyklerne sig op.

Ellers er der forbavsende stille og tomt ved den enorme tomme grund – placeret mellem indkøbscenter, havn og baneterræn midt i København.

Men den tomme grund i København er mere og andet end en tom grund.

Den er selve symbolet på detailkæden Ikeas forvirring og problemer med, at blive klog på, hvad fremtidens forbrugere vil have.

Var alt gået efter planen, så skulle den tomme grund i disse dage have været fyldt af gravemaskiner, arbejdere og landinspektører, der skabte en Ikea-butik urban-style.

I stedet er projektet sat på pause. Hvor længe ved ingen. Det kommer vi tilbage til.

Er der noget man altid har kunne sige om Ikea, så var det, at koncernen var faste i konceptet.

Man havde styr på, hvad man ville og var 100 procent tro mod den nyligt afdøde stifter Ingvar Kamprads grundidé om, at alle skulle have råd til billige moderne møbler.

Ingvar Kamprad skabte en international gigant, hvor store blå varehuse skød op i udkanten af storbyer verden over.

Møblerne skulle være billige. Kvaliteten ok og måden at købe ind på var ens fra land til land – og involverede kørsel til varehuset og egen hjemtransport af kasserne.

Den slags gik i mange år. Men i takt med nethandelens fremmarch. I takt med urbaniseringen, hvor færre kunder vil bevæge sig udenfor byerne for at handle og i takt med diskussioner om miljøpåvirkningen ved bilkørslen, er Ikeas faste koncept udfordret.

Og så tilbage til Københavner-projektet, som er sat på pause.

Manden bag stoppet er den nyligt tiltrådte Ikea-ceo Jesper Brodin.

Han kom til i september 2017 og opgaven han fik tildelt af bestyrelsen var opsigtsvækkende: Tag Ikea ind i fremtiden. Få skabt et Ikea der matcher en kundegruppe, der bliver stadig mere orienteret omkring byerne og som oftere og oftere vil bestille møbler og andet habengut siddende på deres flade i den hjemlige sofa.

Det er noget af en opgave.

For hele Ikeas koncept har været bygget op om få store centrale butikker og den nye københavnske ville være endnu en stor én af slagsen – om end i grøn udformning, med beboelse på toppen og cafeer og andet til at lokke kunderne.

Men vurderingen var, at selv en moderne udgave ville være for stor og ikke nødvendigvis ramme den nye strategi, så nu afventer man Ikeas næste træk.

Ikea er langt fra ene om at lede efter fremtidens butikskoncept.

En ting er, at Amazon indtager stadig flere lande og nu også rykker ind i Danmark. En anden er, hvad etablerede hjemlige kæder gør, når kunderne i stigende grad forlader storbutikkerne og kræver nærhed og velfungerende netsalg.

Det har også f.eks. Jysk, Ilva og Idé-møbler opdaget og arbejder begge med såkaldte city-koncepter, hvor man vil kombinere nærhed, muligheden for at røre ved varer og køb på nettet, bl.a. ved brug af 3d-modeller, hvor møbler kan placeres ind i egen stue på computeren, før man køber.

Og mens Ikea altså tænker sig grundigt om. Arbejder med kundedata. Arbejder med nye måder at lade kunder bestille møblerne hjemmefra, så ligger deres grund tom og stille hen. Et symbol på nye tider i detailbranchen – selv for giganter som Ikea.