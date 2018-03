Tør du købe en flybillet af en norsk luftkaptajn?

Vi begynder et halvt år tilbage i tiden. I september 2017.

For med vanlig sans for timing. Vanlig sans for provokation, lykkedes det igen Michael O’Leary, kontroversiel direktør og aktionær i det irske lavprisflyselskab Ryanair, at smide en bombe, som gav genlyd verden rundt.

»Norwegian vil være færdige om fire eller fem måneder. De løber tør for penge. De leder dagligt efter penge på livet løs.”

Sådan var meldingen fra den irske fly-rebel om sin norske konkurrent Norwegian.

Beskeden blev fulgt op af en kommentar om, at alle i branchen vidste og talte om, at det blot var et spøgsmål om tid, før konkurrenterne Monarch (britisk flyselskab) og Norwegian ville klappe sammen. De brændte penge af i et tempo, som indtægterne ikke kunne følge, lød det fra O’Leary.

Flyselskabet Monarch fik Michael O’Leary ret med.

For bare en måned efter forudsigelsen kollapsede Monarch. Efterlod passagerer overalt i Europa og efterlod investorer og långivere med tab i milliardklassen.

Norwegian har Michael O’Leary ikke fået ret i, ville blive ramt af samme skæbne. Endnu i hvert fald.

For denne uge har afsløret, at Norwegian – og selskabets karismatiske, højtråbende og uhyre ambitiøste stifter og storaktionær, Bjørn Kjos, balancerer lige omkring kanten og at der ikke skal meget til før, at Norwegian kan få samme skæbne som Monarch.

Det er der mange årsager til. Lad os tage et par centrale.

For flyselskaber og ikke mindst lavprisselskaber i hård konkurrence, er dagligdagen styret af evnen til konstant at optimere, konstant at være dygtigst til at holde omkostningerne. Sådan må det være, når man slår sig op på lave priser og et produkt der matcher.

Problemet for Norwegian har, ifølge luftfartsiagttagere og analytikere, været, at man den seneste tid ikke er lykkes med at reducere omkostningerne.

Det har vist sig fatalt. Kombineret med en kritisk udvikling i valutaforholdet mellem den norske krone og andre valutaer, samt stigende brændstofpriser.

For første kvartal endte med et minus på to mia. kr. Og værre endnu, dermed et selskab hvis egenkapital røg ned på blot 1,5 mia. kr.

Det er skidt i sig selv, men blev forværret af, at Norwegian har en række obligationslån, som er betinget af en egenkapital på over 1,5 mia. kr. Så Norwegian risikerede altså at misligholde sine lån, hvorefter långiverne kunne kræve dem indløst. Skete det, så ville Norwegian kollapse.

Nu sker det ikke – i første omgang i hvert fald.

For ejerne, herunder Bjørn Kjos smider en lille milliard kroner ind som ny ekstra egenkapital. Det fjerner imidlertid ikke alle dårligdommene og efterlader Norwegian i en udfordret situation, hvor der virkeligt skal leveres – også på indtægterne – hvis man skal få økonomien gjort langtidsholdbar.

Nu skal Norwegian formentlig spare. Samtidig skal man ud og sælge fly. Problemet er bare, at man nok godt kan sælge ud af flyflåden, men samtidig har en stribe nye fly på ordre, som også skal betales. Så der bliver dræn i pengekassen.

Spørgsmålet nu er, om kunderne reagerer.

For sker det – altså stopper de med at bestille og betale for nye billetter, så tørrer Norwegians likviditet ud – og det kan gå hurtigt.

Derfor er det langtfra sikkert, at Michael O’Leary ikke får ret. Men endnu flyver Norwegian højt – så længe kunderne tør købe deres billetter.