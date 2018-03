Alle skyder på Trump. Men han har en pointe

Tal har det med at fortælle deres helt egen historie. Og alt afhænger i virkeligheden af personen der læser tallene.

Så når USA’s præsident, Donald Trump, går amok på Twitter og forleden satte gang i dét, der let kan ende som en regulær handelskrig, så er jeg ret sikker på, at han har læst et tal. Og besluttet at handle på baggrund af det.

For det er få dage siden, at US Department of Commerce offentliggjorde tal for eksport og import til og fra USA.

Det er gruopvækkende tal, set med amerikanske briller.

Og selvom visse økonomier har travlt med at fortælle, at der gemmer sig mange nuancer bag handelsbalancetallene, så lur mig, om Donald Trump ikke er gået i panik og læser tallene som en bekræftelse på, at alle prøver at snyde og udnytte USA og at det er ham, altså Trump, der er den eneste der kan redde landet.

Og ser man på tallene for import og eksport til og fra USA, så er det da også helt vilde tal og en grum historie, hvis man er amerikaner.

USA’s største samhandelspartner er Kina – hvis man da ellers kan kalde relationen for et partnerskab.

For USA importerede sidste år varer – renset for tjenesteydelser – for 505 mia. dollar. Den anden vej røg varer for 130 mia. dollar – og altså dermed et handelsbalanceunderskud for USA på astronomiske 375 mia. dollar.

Det tal og den vilde ubalance i handelen mellem USA og Kina ved vi er det, der gør Donald Trump mest rasende. Og skræller man alt andet væk, så er relationen til Kina det altafgørende for Donald Trump – selvom han pakker sine budskaber pænt ind når det gælder Kina.

Det er den ubalance – og de bagvedliggende konsekvenser i form af amerikanske virksomheder som lukker og udflytter arbejdspladser – som Trump summede sammen, da han under valgkampen gik i krig mod underskud, udflytning og udenlandske konkurrenter under sit slogan ’Make America great again’.

Og mangler han ammunition kan han kigge videre på listen over handelsunderskud.

I forhold til Tyskland var det amerikanske handelsunderskud sidste år på 53,5 mia. dollar.

Og lille Danmark er ikke meget mere venligt indstillet når det gælder indkøb af amerikanske varer.

Sidste år importerede Danmarks således amerikanske varer for 2,2 mia. dollar, mens vi eksporterede for små otte mia. dollar, renset for tjenesteydelser.

Så ser vi bort fra alle nuancer, så forstår jeg godt Trumps reaktion. Jeg forstår også godt, at han har opgaven at forsvare sit land og sine borgere.

At han samtidig har nogle valgløfter som har vist sig at være svære at leve op til er en anden ting. Så måske er dét, at han indenfor handel kan spille hardball og gå i kødet på rivalerne med til at sikre ham ro og ros fra baglandet.

Så langt så godt. Jeg forstår simpelthen godt nogle af mekanismerne set med amerikanske øjne.

Men for et lille land som Danmark er et hvert tilløb til en handelskrig stadig rigtigt skidt nyt.

Det er ikke i sig selv de cirka otte mia. dollar i eksporten, som er det grimme.

Det værste er, at når USA lukker sig om sig selv, så vil det smitte på andre lande.

I stedet for øget samhandel, få grænser og fri konkurrence, så sker det modsatte. Staterne lukker sig om sig selv og det kan måske gå i et vist omfang når man er et stort land, en stor økonomi. Men er man lille Danmark, så er det rigtigt skidt nyt.