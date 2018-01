Hov. Røg B&O rundt om det skarpe hjørne?

At det danske designikon Bang & Olufsen har været i krise, er kendt af de fleste.

Faktisk er det nærmest en underdrivelse, blot at kalde B&O’s situation for en krise.

For i realiteten har selskabet kæmpet for sin overlevelse.

Og i realiteten er det en virkelighed, som man vel over årene har udviklet sig til en slags ’new normal’ i Struer og omegn, hvor en betydelig del af B&O stadig er placeret.

For krise har fulgt krise gennem flere årtier i selskabet, som alle danskere vist har en mening om, men som alt for få efterhånden køber produkter fra.

Mere om det senere.

For spørgsmålet er, om B&O torsdag morgen faktisk drejede om hjørnet?

Om et langstrakt arbejde med at finde vejen ind i fremtiden nu er så langt, at man nu for alvor kan tage de næste skridt og ikke bare slukker brande og holder sig kørende?

Noget tyder på det, hvis vi alene ser på de resultater, som selskabet torsdag morgen offentliggjorde i deres halvårsregnskab.

Topchef Henrik Clausen har haft godt halvandet år i spidsen for B&O.

Det er ikke meget vi har hørt fra ham i den brede offentlighed. Nogen Mr. B&O har han endnu ikke udviklet sig til.

I stedet har han måtte arbejde bag linjerne for at sikre driften her og nu – og reelt både blæse og have mel i munden.

For på en og samme tid har han skulle sikre, at man havde gang i pipelinen med nye produkter og ny teknologi, som skal kendetegne og sikre B&O’s overlevelse på den lange bane.

Og så har han samtidig skulle holde banker og aktionærer glade i en tid, hvor omkostningerne var for høje og hvor indtægterne markant for små. Det har kastet underskud af sig og trods frasalg undervejs, så var det selvsagt ikke en forretningsmodel, som B&O kunne overleve længe på.

Nu har han afleveret et kvartalsregnskab med vækst og et positivt driftsresultat. Og han har fastholdt forventningen om et positivt resultat for hele året.

Det er opsigtsvækkende og opmuntrende. Og man må holde vejret i B&O, for det er helt nye toner fra selskabet.

Så langt, så godt. For torsdagens tal er langtfra det samme som, at B&O nu er landet på begge ben og at alt er godt.

Det er positivt, at ’billig-mærket’ B&O Play buldrer afsted og at B&O endelig har fået fingre i nye yngre købere og sælger produkter i et helt andet antal end før.

Det er også positivt, at man har positive tal for de dyreste klassiske B&O-produkter. Men der er stadig en række fundamentaler, som man ikke har løst i selskabet.

Hovedproblemet – og ét, som ikke engang positive tal kan ændre på – er, at selskabet i bund og grund er for lille til at overleve som selvstændig.

At være design- og teknologiikon kræver penge. Urimeligt mange penge.

En ting er, at teknologien i produkterne skal være på plads. At den – i hvert fald dele af den – skal være unik og at den hele tiden skal være på forkant af udviklingen.

Det samme skal designet og så er der behovet for markedsføring og evnen til at være tilstede dér, hvor det købestærke publikum er.

Det kræver økonomisk råstyrke og adgang til udviklingskraft i en grad, som et lille dansk selskab ikke kan besidde.

Så i virkeligheden smukkesere Henrik Clausen blot B&O, så det bliver attraktivt nok til, at den helt rigtige bejler finder pengepungen frem og for alvor kan sparke fart i det danske ikon.