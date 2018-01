Nu skal du køre i en kinesisk smartphone

Vi står midt i en revolution. En bilrevolution.

For selvom de fleste nok ikke har fået øje på den, så brager skuddene – i overført betydning – gennem gaderne. De gamle magthavere bygger barrikader og en hidsig forsamling af unge opkomlinge samles i sidegaderne, klar til storm mod de nuværende magthavere.

Det er den globale bilindustri vi taler om. Og det er en kamp mellem benzin-diesel og el. Og en kamp mellem gamle veletablerede producenter og nye små, som med milliarder i tegnedrengen fra risikovillige investorer, vil udfordere vanetænkning og de kendte gamle bilmærker.

I disse dage finder verdens største messe for forbrugerelektronik sted i amerikanske Las Vegas.

Og selvom biler vel ikke går ind betegnelsen ’forbrugerelektronik’, så fylder biler meget på messen.

Dels alt det hightech-udstyr, som bilproducenterne putter ind i deres biler.

Men først og fremmest på grund af den ukendte bil, som står i et hjørne af messen – for bilen er et symbol på, hvordan revolutionen er i gang.

Byton hedder den kinesiske elbil. Og modellen er en slags SUV, men kaldes Smart Intuitive Vehicle (SIV).

Manden i spidsen er tyske Carsten Breitfeld, der skabte BMW’s I8 el-sportsvogn.

Og endnu vigtigere er, at bag selskabet står bl.a. Foxconn, altså selskabet der tager sig af produktionen af Apples smartphones og kinesiske Tencent, som regnes som et af verdens største investerings og techselskaber.

Så der er både bilerfaring og milliarder bag satsningen, der skal ende med biler på gaden i 2019 og i Europa og USA i 2020.

Selv kalder Byton bilen for en slags ’smartphone på hjul’.

Den er – udover at være eldrevet, som noget helt naturligt – fyldt med elektronik og smarte løsninger, som aldrig før er set i den udstrækning.

I det hele taget er det Kina, der for alvor presser de etablerede bilkæmper i disse år.

En ting er, at landet er verdensledende med elbiler. En anden er, at nye mærker popper op i det uendelige.

F.eks. firmaet NIO, som er på vej med en ambitiøs satsning på hightech elbiler – igen med mastodonter som ejere og dermed kraft til at gennemføre planerne.

Alt det ved VW, BMW, Daimler og alle de andre etablerede producenter godt.

Så mens alle de seneste år har talt om Tesla, så er det i virkeligheden blot et mindre bump på vejen for de store. Den virkelige udfordring kommer fra Kina.

VW svarer med klar tale om, at man vil være verdens førende elbilproducent inden 2015 og 30 rene elbil-lanceringer inden 2025.

BMW har svaret med planer om biler, som kan bygges på fleksible platforme og udstyres med enten el, hybrid eller konventionelle motorer. BMW er simpelthen bekymrende over, hvor hurtigt udviklingen vil gå.

Daimler har også lidt af en blandingsstrategi, men satser stort på elbiler. Det sker bl.a. gennem bygning af egne batterifabrikker – fordi batterierne bliver afgørende komponenter i fremtidens biler.

Så det kan godt være, at vi i Danmark mest tænker Tesla, når vi tænker bil-fremtid. Og det kan godt være, at elbilerne udgør en forsvindende lille del af det danske bilsalg.

Men det vil ændre sig allerede i løbet af et par år. Revolutionen er lige om hjørnet.