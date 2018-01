Tænk, er vi virkelig ikke kommet længere?

Jeg troede faktisk, at vi var kommet længere.

At vi som samfund og i erhvervslivet var på vej – om end i meget langsomt tempo – mod en reel ligestilling.

I Berlingske Business har vi skrevet stolpe op og ned om de udfordringer kvinder møder i dansk erhvervsliv.

Om de karrieremæssige konsekvenser det har, at kvinder holder lange barsler. Om lønforskelle for identiske job, som er umulige at forklare. som andet end ulighed mellem kønnene.

Om manglen på kvinder på kvinder på vej mod toppen i erhvervsliv, stat og organisationer. Om de få kvindelige topchefer og relativt få kvinder, som får plads i de tungeste bestyrelser og om, hvor mange år det vil tage, at få balance i kønsfordelingen.

Derfor reagerede jeg, da jeg i fredagens Berlingske Business kunne læse om konsekvenserne for mænds karriere, hvis de formaster sig til at tage fædreorlov og barsel.

For opgørelsen fra Lederne, understøttet af erfaringer fra DJØF, hvor lille den med sine 60 sager end er, sætter fingeren direkte ned på et af dansk erhvervslivs mest ømme punkter: Ligestilling, eller manglen på samme.

For er de oplevelser, som de 60 sager som Lederne havde med mandlige medlemmer sidste år retningsgivende, så er der lang vej til ligestilling i Danmark.

Når ledende medarbejdere kan blive fyret og forbigået, alene baseret på, at de har tilladt sig at gå på fædreorlov eller barsel, så fortæller det en helt anden historie om lighed og helhedstænkning, end den de fleste virksomheder gerne vil bryste sig af.

Jeg ved, at der findes masser af progressive danske virksomheder, der arbejder bevidst og aktivt for at understøtte ligestilling og lighed. Men måske er vi – sagt generaliserende – slet ikke så moderne og fremsynede, som vi selv tror.

I virkeligheden tror jeg, at problemet ligger i laget under topledelsen. For topledelser er gode til at udstikke kursen og til at holde ’skåltaler’ om virksomheden.

Men virkeligheden i en virksomhed ligger i høj grad i laget fra mellemlederne og ned. Der skal vagtplaner og bemandingen være på plads og der er langt fra skåltaler til virkeligheden, hvor dét, at nogen holder orlov – kvinder eller mænd – er et meget virkeligt problem.

Det paradoksale er, at Business-historien om, at mændene nu også bliver ramt negativt af konsekvenserne af at holde fædreorlov og barsel, kan blive præcis dét, som får ændret noget for alle i Danmark. Uanset køn.

For hvor bagvendt det end kan virke, så vil konsekvenserne for mændene udstille det urimelige i, at kvinderne i lang tid er blevet ramt at de samme konsekvenser. Måske vil det føre til tiltrængte forandringer, jeg håber det.

Men selvom jeg hader tvang. Hvad enten det handler om tvungen barsel til både mænd og kvinder, eller tvang i form af kvoter, som skal få flere kvinder ind i ledelser og bestyrelser, så er spørgsmålet, hvad alternativet er?

Al erfaring – herunder de faktabaserede – viser, at der stort set ikke er udvikling i kønsfordelingen i toppen af dansk erhvervsliv og mændenes problemer ved at holde orlov og barsel viser, at problemerne stikker langt dybere end bare på direktionsplan.

Det er et problem for erhvervslivet – og ultimativt for et land som Danmark – og det kan ikke fortsætte uden konkret handling.